Twee vermoedelijke inbrekers betrapt op camerabeelden in Overpelt

De politie HANO kreeg dinsdag twee meldingen van inbraken in de Vloeterstraat in Overpelt. De daders sloegen toe tussen 17 en 17.15 uur en waren mogelijk met twee. Zo zijn op dat moment twee verdachten te zien op bewakingsbeelden in de buurt. Daarbij springen ze op een gegeven moment over een omheining van een perceel. Op een locatie raakten ze niet binnen, maar bij het tweede huis konden ze de woning wel betreden via de veranda. De buit is nog onbekend. siol