“Samen kunnen vieren is het mooiste cadeau!” Folder wrijft coronawerkelijkheid er nog eens in

Delhaize wrijft het er nog eens in. “Samen kunnen vieren is het mooiste cadeau!”, staat op de cover van de feestfolder van de supermarktketen. Terwijl samen vieren nu net is wat we niet kunnen doen, tijdens de komende feestdagen.

Delhaize doet het met drie folders, eigenlijk. In de eetfolder wordt het “Samen smullen” en in de drankenfolder “Samen klinken”. Daarin staat zo: “Het nieuwe jaar en al zijn beloftes verwelkomen, samen met je familie. Ja, dat is het mooiste cadeau dat je je kan wensen. Wat een geluk om, hartje winter, die sprankelende momenten samen te mogen beleven.” Beetje ongelukkig, niet? “Nee”, vindt Roel Dekelver van Delhaize. “Samen betekent hier: met je gezin, met je bubbel. Niet samen met duizend man. We willen benadrukken dat wat wél samen kan, een glas drinken met je gezinsleden of je buren, binnen alle restricties, ook mooi kan zijn. Dat de essentie van de feesten toch bewaard zal blijven dit jaar.”

© Delhaize

(jvr)