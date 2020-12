Geen groot spektakel voor Rode Neuzen Dag, wel tien uur verzoeknummers op de radio

Omdat er dit jaar op Rode Neuzen Dag geen groots concert of een spektakelshow op televisie mogelijk is, komt er vrijdag een live radioshow met ruim vijftig optredende artiesten. Die zal tien uur duren en is vanaf 8 uur te volgen via Qmusic en VTM. De crème de la crème van de Vlaamse muziekscene passeert samen met een aantal internationale artiesten de revue om zo veel mogelijk nummers die gedeeld werden met #ShareYourSong live te spelen.