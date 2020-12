Ivanka Trump (rechts) werd onder meer gehoord over een opvallend dure privéreceptie in een Trump-hotel na haar vaders eedaflegging. — © AFP

Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, is deze week onder ede gehoord in een burgerlijke rechtszaak rond vermeend misbruik van fondsen zonder winstoogmerk voor haar vaders inauguratieceremonie, bijna vier jaar geleden. Dat stelt de hoofdaanklager van het hoofdstedelijk district DC in gerechtelijke stukken.