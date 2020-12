Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Met dat motto spreekt Erik Gielkens na nog geen anderhalf jaar in Thailand al de lokale taal, heeft er al zijn stamcafé en is pas verkozen als voorzitter van een fanclub van een derdeklasser. Hij heeft zelfs al een bijnaam: Lunglang. “Dat wil zeggen: Zo gek als een deur.” (lacht)