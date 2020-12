“Men heeft de huisartsenwachtposten alvast niet gevraagd of vaccineren via onze posten haalbaar is”, zegt huisarts Jef Vanderhoydonck van de Mijn-Wachtpost. — © Raymond Lemmens

Hasselt

De huisartsenwachtposten, die mogelijk de vaccinatie op lokaal niveau moeten gaan organiseren, stellen zich vragen bij de aankondiging om al vanaf 5 januari te starten met inenten. “Dat is al over een maand, terwijl we nog totaal niet zijn ingelicht over hoe we dit moeten gaan organiseren.”