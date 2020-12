Dit hondje doet waar de mens niet in slaagt: een beer de stuipen op het lijf jagen

Het klein hondje heeft niet voor niks de naam “Tijger” (Tigre) gekregen. Het kleine pittige hondje slaagde erin om in de Mexicaanse wijk in Monterrey, een beer die op wandel was tussen de huizen, de stuipen op het lijf te jagen. “Tijger” ging stevig te keer tegen de beer en dreef hem zo terug achteruit zodat hij niet op de oprit van de eigenaars kon geraken. Met zijn angstaanjagend geblaf bleef de beer op afstand.