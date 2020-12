Selena Gomez geeft liefde weer een kans na pauze “door coronavirus”

Het lijkt erop dat Selena Gomez (28) opnieuw aan het daten is geslagen, wederom met een bekend persoon. Deze keer wel niet uit de showbizz, maar uit de sportwereld. De gelukkige is de drie jaar oudere Miami Heat-basketballer Jimmy Butler. Ze werden gespot tijdens een diner in New York. Volgens insiders hebben de twee al eventjes een prille relatie.

In september verklaarde Selena nog “dat haar liefdesleven op een laag pitje stond vanwege het coronavirus”. Door eerdere zware gezondheidsproblemen wou ze immers geen risico’s nemen. Gomez had eerder relaties met Justin Bieber, Orlando Bloom en The Weeknd. Telkens bleek een langdurige relatie onmogelijk door drukke agenda’s. (tove)