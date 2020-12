Messi krijgt boete van 600 euro voor eerbetoon aan Diego Maradona

De Spaanse voetbalbond heeft geen clementie getoond voor het eerbetoon van Lionel Messi aan zijn vorige week overleden landgenoot Diego Maradona. De sterspeler van FC Barcelona trok zondag na zijn doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Osasuna (4-0) zijn shirt uit waarna hij een ander shirt met nummer 10, dat Maradona droeg in zijn jaartje bij Newell’s Old Boys in 1993, liet zien. Barcelona plukte bij die Argentijnse club Messi op 13-jarige leeftijd weg.

Messi kreeg de gele kaart voor zijn laatste groet aan Maradona. De aanvoerder van Barcelona ontving uit de hele wereld veel waardering en bijval voor zijn actie, maar de Spaanse bond bleek onverbiddelijk. “We hebben begrip voor dit eerbetoon, maar volgens de regels moet een speler bestraft worden als hij zijn shirt uittrekt bij het vieren van een doelpunt, ongeacht het motief.” Messi moet dus een boete van 600 euro betalen.

© REUTERS

© AP