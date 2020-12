Politie en Vlaamse belastingdienst controleren verkeer in Lanaken en Maasmechelen

Lanaken/MaasmechelenDe politie Lanaken-Maasmechelen organiseerde woensdag samen met de Vlaamse belastingdienst een controle op de Europalaan in beide gemeenten. Van de 31 gecontroleerde bestuurders keek niemand te diep in het glas. Wel waren er 11 pv’s of onmiddellijke inningen voor verschillende inbreuken. De controleurs van de belastingdienst scanden met hun slimme camera 859 voertuigen. Een voertuig werd getakeld omdat de eigenaar de achterstallen inclusief boete van 1.145 euro niet kon betalen.

Enkele andere bestuurders of eigenaars betaalden hun achterstallige verkeersbelastingen inclusief boete ter plaatse voor een totaalbedrag van 5.248,45 euro.

In het kader van de Provinciaal gecoördineerde thema-actie rond verlichting bij zwakke weggebruikers controleerde de politie woensdag in de ochtend 109 fietsers. 25 jongeren (23%) kregen een jongeren-pv en 5 fietsers kregen een waarschuwing voor een defect licht. ppn