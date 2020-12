FM Goud is opnieuw The Christmas Station

"De keuze voor 7 december als startdatum is niet toevallig", zegt Michel Vanderfeesten van FM Goud. “Wij wachten netjes tot Sinterklaas weer richting Spanje vertrokken is. Maar vanaf 7 december hoor je bij ons uitsluitend kerstmuziek. Dat doen we zo overigens al sinds 2004, dus nu al het zestiende jaar op rij." In het buitenland, met de Verenigde Staten op kop, bestaan ‘Christmas Stations’ al sinds jaar en dag. Telkens is er wel een radiozender die al midden oktober een ‘format switch’ maakt en tot aan Kerstmis uitsluitend kerstmuziek de ether instuurt. De meeste stations wachten echter tot na Thanksgiving. Die dag wordt telkens gevierd op de vierde donderdag van de maand november.Michel Vanderfeesten: “Aangezien we jaarlijks een verdubbeling van onze luistercijfers zien en we zoveel hartverwarmende reacties krijgen, gaan we jaar na jaar door met onze Gouden Kerst. We hebben daarnaast ook een online kerstkanaal ‘FM Goud – The Christmas Station’. Hier hoor je onze kerstliedjes 365 dagen per jaar. En met succes, zeker in dit barre coronajaar. In oktober 2020 werd een nieuw luisterrecord gevestigd met liefst 19.729 unieke luisteraars.”Bij Kerstmis horen natuurlijk ook cadeautjes, en die heeft FM Goud ook. Onder de kerstboom ligt er voor ruim 5.000 euro aan prijzen. Meespelen met de eindejaarswedstrijd kan vanaf 7 december op de speciale eindejaarssite: www.goudenkerst.be.Traditioneel produceerde de radiozender ook weer een kerstfilmpje ter promotie. Dit werd reeds vorig jaar in december opgenomen, dus voor de coronacrisis. Hierbij enkele beeldjes van 'the making of'. Het filmpje is te zien op www.fmgoud.be, www.goudenkerst.be en op de populaire Facebookpagina van FM Goud.