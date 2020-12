Basisschool Wonderwijs verzamelt speelgoed in Warmste Week

Door corona was het niet mogelijk om op de één of andere manier geld in te zamelen voor de Warmste Week. Toch wou Basisschool Wonderwijs iets doen!

Er kwam het idee om nog bruikbaar speelgoed en boeken in te zamelen en deze door Sint-Vincentius te laten verdelen. Zij weten waar er nood is om gezinnen te ondersteunen in deze pakjestijd.Er werd enorm gehoor gegeven aan de oproep. Zoals te zien op de foto werden vele mooie dingen ingezameld. En dit is nog maar een klein deel van de ophaling.