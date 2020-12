Jolien Bangels: "We produceren veel te veel afval"

Afgelopen week was het de Europese week van de afvalvermindering. Ook de gemeente Wellen zet zich in voor een beter milieu en dat gedurende het hele jaar. Een paar keer per jaar wordt er door de gemeente of het personeel afval uit grachten of langs de weg verwijdert. Ook inwoners doen hun best. Jolien Bangels (26) uit Wellen zet zich enorm in om een verschil te maken. Thuis, maar ook op het werk, worden ecologische keuzes gemaakt.

De 26-jarige Jolien Bangels uit Wellen zet zich stevig in op verschillende vlakken om afval te verminderen. Zo’n 3 jaar geleden besloot ze haar milieuonvriendelijke gewoontes aan te passen. Ze werd zich er steeds meer van bewust dat de mens veel te veel afval produceert. "Ik zou graag willen dat mijn kleinkinderen later ook nog een mooie wereld hebben om in op te groeien. Als het op deze manier verdergaat, zal dat vast niet het geval zijn", vertelt Jolien. "Kleine beetjes helpen en het kan anderen inspireren. Verandering moet ergens beginnen."Duurzaam leven gaat veel verder dan gewoon je afval sorteren. Jolien gebruikt enkel nog shampoobars en zeepblokken, zodat er geen plastic afval is. "Ik gebruik een waterfilter om kraantjeswater te filteren en een sodastream voor frisdrank. Plastic drankflessen koop ik dus niet meer", legt Jolien uit. "Ook mijn wattenstaafjes, wattenschijfjes en rietjes zijn herbruikbaar." Ze probeert de aankoop van spullen ook te minimaliseren, zodat die niet te vaak op de afvalberg belanden. Ook haar groenten koopt ze los en ze neemt haar eigen herbruikbare zakken mee naar zowel de supermarkt als kledingwinkels.Jolien vindt het niet altijd even gemakkelijk om duurzaam te leven. "Vooral in de supermarkt, waar alles verpakt is, maar ook op restaurant vind ik het soms moeilijk", zegt ze. "Biologische producten zijn ook duurder." Ook het eten van vlees beperkt ze. "In het weekend wordt er wel eens vlees gegeten, maar door de week eten we vooral vegetarisch en veganistisch."Jolien werkt bij het bedrijf Fruitsnacks. Zij leveren manden met vers fruit aan meer dan 2.700 bedrijven. Op haar werk heeft ze zich mee ingezet om het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) te behalen. Dat krijgt het bedrijf als er minstens 10 duurzame acties worden uitgewerkt die passen binnen de doelstellingen van de VN. "Zo hebben we onder andere gezorgd voor afvalvermindering door plastic druivenbakjes te vervangen door kartonnen", legt Jolien uit.