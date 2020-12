Wandelzoektocht voor Truiense gidsen

Truienaar (21) steelt koffiekoeken en worstenbroodjes en wordt agressief bij betrapping

Een 21-jarige Truiense dief met een hongertje is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel. In de AD Delhaize in Sint-Truiden ging hij op 18 september aan de haal met koffiekoeken, …