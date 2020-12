Heleen Jaques stopt bij Red Flames na 97 caps en wil coach worden

Heleen Jaques zet een punt achter haar interlandcarrière. Dinsdagavond kwam ze een laatste keer in actie voor de Red Flames. In het met 4-0 gewonnen EK-kwalificatieduel tegen Zwitserland viel ze kort voor tijd in. België verzekerde zich in Leuven van een EK-ticket, maar zal in 2022 dus zonder Jaques naar Engeland afreizen.