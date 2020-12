Alles over de coronavaccins: wat is nu het beste en is het veilig?

Er is licht aan het einde van de tunnel. Elke dag komt er hoopgevend nieuws over de verschillende vaccins tegen het coronavirus. Premier De Croo bevestigde woensdag dat België vanaf 5 januari kan beginnen inenten. Maar wat is nu het beste vaccin? Hoeveel gaat dat kosten? Is dat wel veilig? Wat als me niet wil laten inenten? En wanneer mag ik eindelijk naar de dokter voor dat prikje? Alles wat u moet weten over de dingen die ons leven weer normaal moeten maken.