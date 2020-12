In België worden er momenteel dagelijks ongeveer 30.000 testen op het coronavirus uitgevoerd. Dat is een pak minder dan de 90.000 à 100.000 testen die aangekondigd waren. Als de griepepidemie begin 2021 zou uitbreken, zal dat hoge aantal wellicht wel gehaald worden. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht woensdag gezegd tijdens de persconferentie over de dagelijkse coronacijfers.