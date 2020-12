ROYALS. Kritiek op foto’s in Monaco en het lievelingsgerecht van prins George

Voor het eerst in decennia zal Queen Elizabeth op Kerstmis niet omringd zijn door haar familie. Koning Filip deed een opvallend emotionele bekentenis en het prinsdom van Monaco kreeg deze week wat kritiek te slikken. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Voor het eerst in meer dan dertig jaar vieren koningin Elizabeth en prins Philip kerst niet traditiegetrouw op het landgoed Sandringham. Het echtpaar gaat voor “rustige” feestdagen in Windsor Castle, liet Buckingham Palace dinsdag weten aan Britse media.

“Rekeninghoudend met alle adviezen hebben de koningin en de hertog van Edinburgh besloten dat ze Kerstmis dit jaar rustig vieren op Windsor Castle”, aldus een woordvoerder. Het is niet duidelijk of de Queen en haar echtgenoot wel bezoek van familieleden krijgen. Prins Charles en Camilla hebben in elk geval al aangegeven dat zij gewoon thuis zullen blijven.

Kort voor de kerst komt de koninklijke familie normaal gesproken samen voor een lunch in Buckingham Palace, om daarna te verzamelen in Sandringham. De Britse vorstin verbleef de afgelopen maanden al vooral in Windsor Castle, waar een gezondheidsbubbel rond haar is gevormd.

© Photo News

Koning Filip heeft in een online gesprek in het kader van Rode Neuzen Dag toegegeven dat hij een moeilijke jeugd heeft gehad. Dat deed hij in Telefacts NU en in een virtueel gesprek met Jara en Levi die beiden met depressies en donkere gedachten kampten. Toen Jara vroeg of de koning het soms moeilijk heeft, pauzeerde hij even. “Mijn jeugd was niet gemakkelijk. Het was een heel moeilijke jeugd”, vertelde hij vervolgens.

Ook in het gezin van Filip wordt over mentale gezondheid gesproken, gaf hij aan. “Dat is echt belangrijk. Problemen worden bij ons openlijk besproken. Dat vind ik ook belangrijk. Ik vind het ook heel moedig dat jullie er zo openlijk over praten.”

Monaco vierde vorige week zijn nationale feestdag. Ter gelegenheid daarvan werd een reeks nieuwe foto’s vrijgegeven van prins Albert en zijn gezin. Zo zijn er enkele beelden waarop de vijfjarige Gabriella deugnieterij uithaalt. Haar broertje Jacques stond heel wat serieuzer op de foto’s en daar kwam achteraf wat kritiek op.

Volgens enkele bronnen binnen de paleismuren zou de kleine Jacques nu al opgeleid worden om later in de voetsporen van zijn vader te treden, terwijl zijn tweelingzus een stuk vrijer wordt opgevoed en dat zouden die foto’s ook weerspiegelen.

En er kwam ook nog andere kritiek: velen vinden het niet langer kunnen dat Jacques Albert zal opvolgen terwijl Gabriella eigenlijk de eerstgeborene is. Het Monegaskische prinsdom is daarmee een van de laatste die de troon enkel nog in mannelijke lijn laat overgaan.

© ISOPIX

Bij de Zweedse koninklijke familie zitten ze al volop in de kerstsfeer. Kroonprinses Victoria, haar man Daniel en de kinderen Estelle en Oscar wensten in een video hun landgenoten alvast een vrolijke adventsperiode toe. Dat deden ze bij de open haard, in hun huiskamer die al helemaal voor de kerstperiode is aangekleed. Ook de hond van de familie mocht niet ontbreken.

Deze week zijn we ook een leuk nieuwtje te weten gekomen over prins George, de oudste zoon van prins William en Kate Middelton. Chef van de sterren Aldo Zilli heeft namelijk verklapt wat het lievelingsgerecht is van de zevenjarige prins. Geen frietjes of hamburgers, wel de Italiaanse klassieker pasta carbonara.

Dat weet hij dankzij prins William, die het hem verklapte. Beiden zetten zich namelijk in voor de daklozenorganisatie Centrepoint. “William is zo een fantastische kerel. Ik ben een grote fan van de koninklijke familie”, voegde Zilli er nog aan toe.