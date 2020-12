Maasmechelaar in cel nadat hij inreed op agent

Lanaken - De 30-jarige Maasmechelaar die zondagavond werd gearresteerd nadat hij was ingereden op de politie, is intussen aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

De man had het erg bont gemaakt. In Maasmechelen en Lanaken was hij op voertuigen ingereden, had hij het raam van een huis stuk gemaakt. Toen de politie hem zondagavond ging arresteren, vluchtte hij. Tijdens zijn ontsnapping reed hij een agent aan. Die raakte gewond. Een andere agent liep verwondingen op bij de schermutseling tijdens de arrestatie. Om de Maasmechelaar te kunnen inrekenen, had de politie een schot moeten lossen op de vluchtauto. De politiemensen van het korps waren erg onder de indruk van de interventie. Vier agenten zijn momenteel arbeidsongeschikt. maw