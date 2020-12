Visser hoeft nooit meer te werken na vondst van reusachtige brok walvisbraaksel

Een Thaise visser kan de rest van zijn dagen in luxe slijten nadat hij in één klap miljonair werd door een unieke vondst op het strand. Naris Suwannasang (60) vond tijdens een wandeling een gigantische brok walvisbraaksel dat ruim honderd kilogram weegt. En dat kan hem zo’n 2,6 miljoen euro opleveren.

Het braaksel is een bijproduct van het spijsverteringsstelsel van potvissen. Het stinkende goedje krijgt een aangename geur als het droog is en is een erg gewild en onmisbaar ingrediënt in luxueuze parfums. Het braaksel - ook ambergris genoemd - is dan ook enorm veel geld waard.

In 2016 verkocht een Brit een stuk walvisbraaksel van anderhalve kilo voor 55.000 euro. In november van datzelfde jaar, vonden enkele Omaanse vissers een brok van ruim tachtig kilo, dat voor 2,5 miljoen euro werd verkocht.

Specialisten onderzoeken nu het brok om de kwaliteit - en dus ook de waarde - ervan te bepalen. Suwannasang meldde zijn vondst intussen bij de lokale politie omdat hij vreest dat mensen zullen inbreken om zijn schat te stelen.

(pjv)