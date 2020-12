Muscat krijgt ontslag bij STVV, Van Winckel valt in, Hollerbach begint maandag

Na de 1 op 6 tegen degradatieconcurrenten Waasland-Beveren en Moeskroen is de pagina Kevin Muscat bij STVV omgedraaid. De Australiër kreeg woensdagnamiddag officieel te horen dat de samenwerking wordt stopgezet. Beloftentrainer Stef Van Winckel leidt in de namiddag zijn eerste training als coach ad interim van de Kanaries. De Hasselaar zal ook in de wedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge in de dug-out plaatsnemen. Vanaf maandag zal Hollerbach overnemen.