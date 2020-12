Inbrekers slaan op vier adressen toe in Bilzen

In de Demerwal hebben dieven woensdag proberen inbreken in een huis. Aan een raam was braakschade. Er werd niets gestolen.

Op dinsdagavond hebben dieven op drie plaatsen toegeslagen. In Holt werd het raam van de achterdeur ingeslagen. De dieven stalen geld uit een geldkistje. In de Kapelstraat was er ook braak aan het glas van de achterdeur. Daar zou niets zijn gestolen. Bij een appartementsgebouw in de Ons Verlangenstraat werd een raam ingeslagen. Daar zijn juwelen verdwenen.