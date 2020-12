Drie makkelijke feestkapsels om zelf te maken

Tafeldecoratie als glitteraccent

Tafeldecoratie kan veel meer zijn dan een sfeermaker op je feesttafel. Met een beetje natte gel, gebruik je fonkelende sterren of confetti in je haar. Aanbrengen doe je volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt zoals glitter roots.

Meng vloeibare gel en metallic glitters in een kommetje.

Breng het mengsel met een verfborstel aan langs de middenscheiding. Of maak een hoge staart en breng de fonkelende accessoires aan op het strakste deel van je haar op de kruin.

Werk je met papieren confetti? Breng een stipje gel aan op je haar en kleef de confetti erop met een behulp van een pincet.

Laat een kwartiertje drogen.

Tip: Spoel en was het haar grondig voor het slapengaan, anders ligt je bed vol glitters.

Shopping

gouden sterretjes - Ava - 0,99 euro voor 10 g

doosje pastelkleurige confetti - folieconfetti.be - 6,50 euro

zilverkleurige, afbreekbare glitter - The Gypsy Shrine, via dollskill.com - 5,97 euro

kerstkleuren - yay-conceptstore.be - 5,95 euro voor 20 g

Beeldig met een scrunchie

Met een fluwelen scrunchie in je haar zie je er heel feestelijk uit (lees: om door een ringetje te halen). Ook al draag je het haaraccessoire nonchalant. Maak er een hoge staart mee aan de zijkant van je hoofd en combineer met je favoriete kersttrui. Een satijnen scrunchie met sjaaltje staat heel luxueus met je satijnen pyjama of peignoir.

Shopping

met sjaaldetail - H&M - 4,99 euro

nachtblauw met sterretjes - Loavies - 2,99 euro

met zebrastrepen - Gouts et Couleurs - 12 euro

fluwelen scrunchies - velvetstore - 7,99 euro

Haarband in de hoofdrol

Een haarband dragen en de rest van je haar sluik of met slag los laten hangen is één ding, maar je kunt je lokken ook in een wip mooi opsteken. Draai al je haar rond de band van het accessoire. Wil je er heel ‘Gatsby’ uitzien, rol je lokken dan op naar één kant voor een retrolook. Tip van Jochen: een laagje glansspray maakt de stijl af. En een setje oorbellen.

Shopping