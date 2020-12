PXL-studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Ergotherapie krijgen op school gratis het griepvaccin toegediend. De vraag kwam uit het werkveld om de studenten te laten vaccineren. Het is vooral bedoeld om patiënten, die ze tijdens hun stages verzorgen, te beschermen. Zeker nu in combinatie met het coronavirus. Amper 20 procent van de studenten is op de oproep ingegaan om zich te laten vaccineren voor de griep.