Oostenrijk legt aan alle toeristen die aankomen in het land uit coronarisicogebieden tussen 7 december en 10 januari een quarantaine van tien dagen op. Doel is het toerisme in te dammen, zo zegt de regering in Wenen. “We willen zo vermijden dat het coronavirus opnieuw het land binnenkomt via toeristen”, zei kanselier Sebastian Kurz woensdag.