Cara Delevingne verkoopt nu ook seksspeeltjes

Cara Delevingne (28) heeft van een van haar passies nu ook haar beroep gemaakt: ze is mede-eigenaar geworden van Lora DiCarlo, een producent van hightech seksspeeltjes. Ze zal er ook optreden als creatief adviseur.

Cara Delevingne is voortaan niet enkel meer model en actrice, ze mag zich nu ook eigenaar noemen van Lora DiCarlo, dat werd opgericht door Lora Haddock DiCarlo. Het bedrijf produceert high end seksspeeltjes waarvoor nieuwe technologieën worden aangewend. Cara stopt niet alleen haar geld in de zaak, ze zal ook mee instaan voor creatief advies en de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarnaast zal ze natuurlijk ook als uithangbord uitgespeeld worden. Alleen al op Instagram heeft ze namelijk bijna 44 miljoen volgers.

Ze wil die fans daarnaast ook iets bijbrengen door dit nieuwe avontuur aan te gaan. “De visie van Lora DiCarlo sluit nauw aan bij waar ik voor sta: inclusief plezier voor en door vrouwen. Ik kijk er naar uit om deze rol op mij te nemen en bij te dragen aan de creativiteit van Lora en haar team. Deze prijswinnende producten herdefiniëren hoe mensen hun eigen genot kunnen ontdekken en beleven”, schrijft ze op Instagram. “Dit betekent meer voor mij dan eender welke job die ik ooit heb gehad. Dit is iets wat jonge meisjes en jongens kunnen gebruiken. Het draait niet enkel rond seks en plezier, maar ook rond gezondheid.”

En natuurlijk mocht ze ook zelf al alle speeltjes uitproberen. Naar eigen zeggen is Baci haar favoriet. Dat is een stimulator die orale seks simuleert. Het item is tijdelijk beschikbaar voor 143 euro.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen