Dit trucje belooft langere wimpers in een handomdraai

Nieuw is de beautyhack niet, handig des te meer omdat we momenteel op onszelf zijn aangewezen wat feestelijke make-up betreft. Wil je jouw ogen laten spreken tijdens een tête-à-tête met je wederhelft of knuffelcontact op kerstavond of boven je mondmasker? Dan heb je mascara naar keuze nodig en poeder. Fixerend poeder werkt, babypoeder ook.

Krul je wimpers eerst met een wimperkruller. Breng daarna een laagje mascara aan en neem er vervolgens een dun kwastje bij. Dat mag het kwastje zijn dat je normaal gebruikt om oogschaduw aan te brengen. Maak het even schoon en dompel dan onder in het losse, witte poeder. Breng het poeder met de kwast aan over je wimpers. De mascara mag nog een beetje nat zijn, zodat het poeder goed blijft hangen.

De derde stap: breng nog een laagje mascara aan. Als alles goed is gegaan tot hier, zullen je wimpers er langer en voller uitzien. Ook een beetje klonterig, maar dat probleem verhelp je snel door de wimpers na te kammen met een wenkbrauwborsteltje. Zo blijft enkel de intense blik achter.