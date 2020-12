Mysterieuze monoliet in Utah is afgebroken

De metalen monoliet die vorige maand in een afgelegen deel van de woestijn van Utah is ontdekt, is afgebroken door mannen die de zuil bestempelden als afval.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Als je geïnteresseerd bent in wat er precies met de monoliet is gebeurd, blijf dan lezen, want ik was er letterlijk”, schrijft fotograaf Ross Bernards op zijn Instagrampagina. “Ik was net klaar met het maken van wat foto’s van de monoliet, toen we wat stemmen hoorden in de kloof. We overwogen onze spullen in te pakken zodat de nieuwe bezoekers alleen van de monoliet konden genieten zoals wij.”

Metalen platen op een houten geraamte

Maar de 4 mannen kwamen niet om te genieten van de mysterieuze monoliet. “Ze kwamen de hoek om en twee van hen liepen onmiddellijk naar voren en duwden een paar keer tegen de monoliet. Ze zieden dat ik maar beter mijn foto’s had waarna ze de monoliet volledig omduwden. Ze braken de zuil snel uit elkaar en terwijl ze de resten naar de kruiwagen droegen die ze hadden meegebracht, keek een van hen ons allemaal aan en zei dat je maar beter geen afval in de woestijn kan achterlaten. ”

Sorry voor wie geloofde in de theorie dat de monoliet misschien daar neergeplant werd door buitenaardse wezens of uit het heelal op aarde was neergevallen, maar de monoliet bleek volgens de fotograaf niet meer te zijn dat wat metalen platen die aan een holle houten geraamte waren vastgemaakt.

Begrip voor afbraak

Ross Bernards hield de mannen niet tegen omdat hij begrip heeft voor hun actie. “ Het is het best voor de bescherming van de woestijn. Want de volgende dag arriveerden zeker opnieuw 70 auto’s en zelfs een vliegtuig met mensen die de monoliet wilden zien. “Auto’s parkeerden overal in het delicate woestijnlandschap. Iedereen neemt een andere weg door het ongerepte landschap permanent veranderde. Moeder Natuur is een kunstenares, het is het beste kunst in de natuur aan haar over te laten.

De monoliet in Utah werd eerst door een helikoptercrew gespot. Later bleek dat de zuil zeker al enkele jaren op de verlaten plaats stond, maar nog nooit was opgemerkt.

Het Amerikaanse Bureau of Land Management, dat toezicht houdt op de woestijn waar het object werd gevonden, zei vorige week dat het geen onderzoek deed omdat het de monoliet als privébezit beschouwde, en dus een zaak voor de plaatselijke sheriff.

Het kantoor van de sheriff van San Juan County zei eerder deze week in een verklaring niet over de juiste middelen te beschikken om veel tijd te bestede aan de aankomst of verdwijning van het object.

(thv)