Hasselt

Dinsdag openden de meeste Limburgse zwembaden opnieuw. Vanaf 7.00 uur doken zwemmers in het Hasseltse Kapermolenbad. Ook in Beringen, Tongeren, Pelt en Genk werd opnieuw gezwommen. In Maasmechelen warmt het water nog verder op en opent het bad komende maandag. Opmerkelijk genoeg (nog) niet voor de vrije zwemmers.