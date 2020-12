Hasselt

Woensdagochtend heeft Jumbo haar zevende Belgische winkel geopend in Sint-Lambrechts-Herk. “Maar we gaan door tot we 100 winkels in België hebben”, zegt managing director Jumbo Peter Isaac. “In 2021 komen daar zeker Heusden-Zolder en Bree nog bij. En we bekijken opportuniteiten in Hasselt en Genk.”