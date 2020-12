Mama deelt slim trucje om in je eentje je bed op te maken

Een bed opmaken is voor velen een van de karweitjes waar ze het meeste tegenop kijken en als single is het al helemaal een gedoe. Maar TikTokker Sophie Liard, niet toevallig beter bekend als The Folding Lady, heeft daar een slim trucje voor gedeeld dat al snel duizenden keren werd geliket.

Meer dan 500.000 volgers heeft TikTokker Sophie Liard. Op haar kanaal toont ze vooral hacks voor hoe je bepaalde spullen makkelijker en praktischer kunt opvouwen. Maar één filmpje in het bijzonder doet het goed: over hoe je zelf alleen een bed kunt opmaken in een handomdraai. Die video werd ondertussen al meer dan 400.000 keer bekeken en ettelijke keren geliket.

Het trucje is eenvoudig. Je legt je donsdeken op je laken en gaat vervolgens vanaf het hoofdeinde alles oprollen. Als je aan het einde komt, moet je de overslag maken en de uiteinden erin stoppen. Vervolgens rol je gewoon weer alles terug et voilà, je bed is opgemaakt.

De commentaren klinken overweldigend positief. “Dit heeft mijn leven veranderd”, schrijft zelfs een andere TikTokker.