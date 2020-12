20 warme vlammetjes in Beringen

“Met dit initiatief springen we mee op de kar om licht en warmte te brengen in onze stad. De vlammetjes zullen te zien zijn in onze stedelijke gebouwen in de verschillende deelgemeenten”, licht burgemeester Thomas Vints toe.Deze houten vlammen, voorzien van LED-verlichting, werden eigenhandig gemaakt door de stedelijke werkplaatsen en worden geplaatst op de verschillende locaties. Daarnaast wordt ook de koppeling met het hulpplatform ‘Beringen Helpt’ gemaakt. “In dit platform koppelen we Beringenaren die hulp willen bieden aan Beringenaren die hulp kunnen gebruiken. Zo brengen we vraag en aanbod met elkaar in contact en komen we samen deze moeilijke periode door”, aldus burgemeester Vints. Deze actie kadert in de najaarscampagne ‘Beringen Be Bright’, waarin stad Beringen door de organisatie van verschillende initiatieven een warme gloed over de stad laat uitstralen. Ben jij benieuwd waar je deze vlammetjes kan bewonderen? Je kan er spotten in enkele stedelijke gebouwen in Beringen-Mijn, Beringen-centrum, Koersel, Beverlo en Paal.