Adidas en Prada geven beelden vrij van hun tweede sneaker

Na maanden van speculatie is het zover en hebben Adidas en Prada beelden vrijgegeven van de tweede sneaker waar ze de voorbije maanden aan werkten. Het resultaat is een ietwat futuristisch model dat de naam A+P Luna Rossa 21 meekreeg.

Prada en Adidas brachten in december vorig jaar samen een Superstar-sneaker en een handtas uit waar telkens maar zevenhonderd exemplaren beschikbaar van waren. Die waren in een mum van tijd uitverkocht, maar nu is er een opvolger bekendgemaakt. Op 9 december wordt de A+P Luna Rossa 21 gelanceerd, zowel online als offline bij Prada en in de flagship stores van Adidas.

De tweede sneaker van het Duitse sportmerk en het Italiaanse modehuis is iets helemaal anders geworden. Terwijl voor de eerste schoen eigenlijk gewoon de naam Prada op de Adidas-sneaker werd gedrukt, gaat het nu om een model van Prada gemaakt uit materialen van Adidas. Het resultaat oogt dan ook een stuk innovatiever.

Nu al valt te voorspellen dat de sneakers op 9 december allemaal de deur uit zullen vliegen, al werd nog niet vrijgegeven wat de exacte oplage zal zijn. Voor de Superstar moest je ongeveer 450 neertellen, er wordt dan ook verwacht dat de prijs van de A+P Luna Rossa 21 in dezelfde lijn zal liggen. Gespecialiseerde websites spreken over een prijskaartje van omgerekend 550 euro.