In de Fabriekstraat in Kaulille heeft woesndagmorgen rond 6.45 uur een auto de bocht gemist. De auto belandde op het dak in de gracht. Een bevrijdingsteam van de brandweer werd opgeroepen. De bestuurder zat niet gekneld. De man was erg verward en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. maw