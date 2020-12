James Cooke demonstreert ‘love you’-spelletje met vriend tijdens ‘De slimste mens ter wereld’

Woensdagavond doet ex-voetballer Wesley Sonck zijn intrede in De slimste mens ter wereld, na de exit van Bock De Repper. Hij neemt op tegen onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe en actrice Jennifer Heylen, die dinsdag een recordscore haalde. Maar is ook voor voldoende ontspanning gezorgd tijdens de 31ste aflevering van de populaire quiz. Jurylid James Cooke demonstreert in de studio het love you-spelletje met vriend Dorian. En dat houdt in dat hij binnen de vijf seconden doet wat James zegt.