Bodybuilder stapt in het huwelijksbootje… met zijn sekspop

De excentrieke Kazachse bodybuilder Yuri Tolochko is getrouwd met de liefde van zijn leven: sekspop Margo. Het koppel leerde elkaar kennen in een nachtclub, waar de pop “ongewenste aandacht” kreeg. Dus ‘redde’ Tolochko haar en na een relatie van acht maanden vroeg hij haar al ten huwelijk. “Ons verhaal is opwindender dan seks”, klinkt het.

Het huwelijk stond eigenlijk gepland voor maart, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Daarna werd de ceremonie uitgesteld naar eind oktober, maar het feest viel opnieuw in het water. De bodybuilder had een pak rammel gekregen op een LGTBQ-bijeenkomst in Kazachstan omdat hij zich als vrouw had uitgedost. Tolochko liep toen een gebroken neus en een hersenschudding op.

