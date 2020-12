Kate Moss staat 28 jaar na haar debuut weer op cover Britse Vogue

Amper achttien was ze, toen Kate Moss voor het eerst op de cover van de Britse Vogue terechtkwam. Achtentwintig jaar later is ze opnieuw het gezicht op de frontpagina voor het januarinummer 2021. Om dat te vieren, worden zelfs twee verschillende edities uitgebracht.

Kate Moss schittert op de cover van het januarinummer van de Britse Vogue. Ze viert daarmee dat het 28 jaar geleden is dat ze voor het eerst op de frontpagina van het magazine te zien was. Doorheen de jaren prijkte ze daar liefst 41 keer, maar dit keer worden niet één, maar twee versies uitgebracht. De ene foto is van de hand van fotograaf Mert Alas, de andere van Marcus Piggott.

Op de ene foto draagt ze zwarte baret, een zwart mouwloos topje en een broek van Versace. Op de andere een groene jurk in chiffon van Dior en grote gouden oorringen. Opvallend is dat in het magazine geen interview met het Britse supermodel terug te vinden is, maar Vogue deelde op Instagram wel een digitaal interview met haar. Vraagstellers van dienst zijn onder meer Marc Jacobs, Elton John, haar dochter Lila Grace, Dua Lipa, Twiggy en Naomi Campbell.

Hoofdredacteur Edward Enninful is blij met de keuze voor Kate Moss op de cover, laat hij nog weten. “Als 2020 ons iets heeft geleerd over 2021 dan is het wel dat alles onvoorspelbaar is. Maar dit kan ik wel met zekerheid zeggen: Kate Moss zal er altijd zijn. Achtentwintig jaar na haar debuut brengt ze haar tijdloze stijl weer naar onze frontpagina en dat vind ik zowel spannend als geruststellend.”

