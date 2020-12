Pacific Sint-Truiden ruilt plastiek voor porselein

Wanneer klanten maaltijden komen afhalen wordt er een waarborg betaald. Deze krijgen ze terug wanneer het porselein wordt ingeruild. Dit voor de waarborg of eventueel een nieuwe maaltijd. De prijs van de waarborg ligt lager dan de aankoopprijs en is afhankelijk van de grootte van de bestelling. Dit betekent dat klanten die een nieuwe maaltijd bestellen en besluiten het porselein niet terug te brengen, ook winnaar zijn. Afwas"De afwas nemen we er zonder problemen bij", klinkt het enthousiast bij uitbater Thierry Jacobs. Zo kan de horecazaak milieubewuster omspringen met de takeaway en de afvalberg blijven verkleinen, maar nog steeds dezelfde kwaliteit garanderen die de klant normaal ervoer zonder de huidige pandemie. Reacties van klantenHet afhaalsysteem is afgelopen weekend pas van start gegaan. "Alle reacties waren tot nu toe louter positief", vertelt Thierry ons trots. "Maar om van een echt succes te spreken, moeten we nog afwachten of het met iedereen zal aanslaan. We zijn de eerste in Sint-Truiden met het initiatief om volwaardig porselein te gebruiken."Andere initiatievenHet is niet het eerste ecologisch initiatief van de Truiense bistro. Zo lopen er samenwerkingen met lokale boerderijen waar het organisch afval gedeponeerd wordt. Dit wordt vervolgens verwerkt en opgegeten door kippen. "Zo blijft alles in de voedselcyclus", klinkt het. "We trachten zo weinig mogelijk afval te bekomen, ook al is dit niet altijd wettelijk verplicht."Pacific renoveerde onlangs hun zaak en nam het aanpalende café ook voor zijn rekening. Om die vervolgens grondig onder handen te nemen. "Hiermee willen we meer nightlife in Sint-Truiden aanspreken" Door de aanhoudende maatregelen voor de Horeca is de nieuwe zaak nog niet geopend. "We staan te popelen om opnieuw van start te kunnen gaan", luidt het.