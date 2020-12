Leerlingen van het Opwermerke besmet met leesvirus

In deze bijzondere tijden kijken we al lang niet meer op van het woord 'virus'. Vorige week werden de leerlingen van het Opwermerke door de leerkrachten besmet met het leesvirus dat binnengedrongen was in de handgel.

Om van de besmetting te kunnen genezen, kregen de kinderen een voorschrift van professor Van Roenst mee naar huis waarbij er thuis elke dag moest worden voorgelezen door ouders, grootouders of andere familieleden. De dagdosis van minstens een kwartier mocht zelfs overschreden worden. De leerkrachten van het Opwermerke daagden ook het thuisfront uit om bewijzen te leveren van de voorleessessies. "Met verbazing keken we op van de meer dan 20 filmpjes die we mochten ontvangen van onze geweldige (groot)ouders en familieleden", zeggen juf Jessie en meester Guido in koor. "Elke dag werd er zo door anderen voorgelezen aan de hand van een filmpje dat we projecteerden in de klas. Het was mooi om te zien hoe trots onze kids waren als ze mama, oma, tante of … zagen schitteren op het grote scherm.""Deze actie kaderde in de jaarlijkse voorleesweek, waarbij we iedereen trachten te stimuleren om meer te (voor)lezen." Ook bij de oudere leerlingen werd dit concept opgepikt en werd er duchtig gelezen en voorgelezen. In het Opwermerke wordt er al enkele jaren stevig ingezet op vrij lezen, tutorlezen, kwartierlezen,… om het leesbegrip en vooral het leesplezier te bevorderen. "Het mag duidelijk zijn dat de leerlingen van het Opwermerke helemaal doordrongen zijn van het leesvirus. Genezen hoeft niet…. want dit is een prachtvirus!"