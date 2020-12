Schuttersgilde St.-Sebastiaan Schalbroek plaatst een kerstster op zijn schietboom

De Gilde heeft wegens de coronamaatregelen alle activiteiten noodgedwongen stilgelegd, maar toch proberen de bestuursleden nog wat contact met elkaar en de leden te houden. Dat beperkt zich uiteraard tot contacten via telefoon of WhatsApp, en soms een gesprekje op afstand in de buitenlucht. Tijdens die toevallige contacten kwam de kerstster weer ter sprake. Na wat overleg werd beslist dat de ster zou worden hersteld en opnieuw geplaatst. Ze werd vakkundig hersteld door Johan. Zaterdagvoormiddag werd de nieuwe ster dan uitgebreid getest. Miel, die de schietbomen altijd tip-top in orde houdt, hees, met de hulp van enkele bestuursleden, de ster vlot tot boven in de top. Vanzelfsprekend gebeurden alle werkzaamheden coronaproof."Onze kerstster schijnt nog maar enkele dagen over Schalbroek. Toch hoorden we al van verschillende mensen positieve reacties. Ze vinden het mooi dat de ster weer over Schalbroek schijnt. Het is een lichtpuntje van hoop en een symbool van de samenhorigheid in ons gehucht in deze duistere coronatijden. We kijken er overigens naar uit om binnen afzienbare tijd weer onze gewone activiteiten te kunnen hervatten", zo luidt het.