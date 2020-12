Duurzaamheid bij de vosjes van Methodeschool Ondersteboven

De vosjes lazen het boek van vos en haas ‘boom te koop’. Toch wel jammer dat er zoveel bomen worden omgehakt voor allerhande materialen. "We vroegen ons af, waar papier van gemaakt is? Al snel keken wij in eigen boezem en staken we de handen uit de mouwen. De vosjes trokken naar de papiercontainer op school. Zoveel verspilling. We leerden hoe we ons papier kunnen recycleren en hergebruiken. Draaien en roeren maar. We waren enorm trots op ons zelf gedraaid papier waar we op onze beurt een creawerkje van konden maken. Een boom uiteraard, want zo redden wij een boom! We nemen dit een heel jaar met ons mee. Van zodra de snipperbak vol is, draaien we weer ons eigen gerecycleerd papier. Zo veranderen we onze klasstijl en dragen we een steentje bij aan duurzaam omgaan met onze natuur. We trokken het project door naar speelgoed, want met Sinterklaas in aantocht krijgen heel wat kinderen nieuw speelgoed waarbij het oud speelgoed op een afvalberg terechtkomt. Niet bij de vosjes. Ze namen elk een oud of stuk speelgoed mee naar de klas om te recycleren. We vezen alles uit elkaar en gingen op zoek naar een herbruikbaar product. De vosjes kwamen op het idee om een boot te maken voor Kapitein Winokio. De boot kreeg een vlag van de houten hijskraan, een radio van een uit elkaar gehaald computerspel, boeien van koetswielen, een mastkorf van een pingpongspel en een ladder van een stukgebroken treinspoor. Tal van technieken kwamen van toepassing, schroeven, vijzen, boren, timmeren... We leerden dat er van oude rommel nieuwe dingen kunnen gemaakt worden om de afvalberg te beperken. Jong geleerd is oud gedaan."