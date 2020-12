Testcentra in Vlaanderen breiden capaciteit fors uit: tot 23.000 test per dag

De capaciteit van het aantal testcentra in Vlaanderen is de afgelopen weken verdubbeld. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) kunnen de 70 testcentra in Vlaanderen momenteel zo’n 23.000 tests per dag af te nemen mocht dat nodig zijn.

De Vlaamse regering besliste eind oktober om de test- en triagecentra extra middelen te geven om hun testafnamecapaciteit verder te zetten en uit te breiden. Ze maakte daarvoor 2,5 miljoen euro vrij. De huisartsenkringen konden een subsidie krijgen voor de uitbatings- en infrastructuurkosten van de test- en triagecentra, en ook voor het aanstellen van een test- en triagemanager.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

In ruil werd aan de huisartsenkringen gevraagd om minstens één test- en triagecentrum per 100.000 inwoners te installeren en zich te engageren om minstens een testcapaciteit van 350 afnames per 100.000 inwoners per dag te voorzien. Dat zou neerkomen op zo’n 20.000 testafnames per dag of een verdubbeling van de 10.000 testen per dag die ze in september deden.

“De huisartsenkringen zijn daar meer dan in geslaagd”, zegt het kabinet van minister Beke. In samenwerking met lokale besturen, diensten voor thuisverpleging, zorgraden en ziekenhuizen baten zij momenteel 70 testcentra uit. Die centra kunnen in totaal 23.000 testen per dag afnemen.

Met de dalende besmettingscijfers is die afnamecapaciteit momenteel niet volledig nodig. Maar ze is nu wel beschikbaar wanneer weer meer mensen zonder symptomen zich laten testen omdat ze contact hadden met een besmet persoon of terugkeren uit een rode zone, of wanneer een nieuwe opstoot van Covid-19 zich zou voordoen.