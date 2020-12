Shotjes tequila en de hoogste score ooit in ‘De slimste mens’

Actrice Jennifer Heylen maakte vanavond haar entree in De slimste mens, en dat was er eentje door de grote poort. Ook Erik Van Looy zorgde voor een opmerkelijk moment. Na het drinken van een shotje tequila moest de presentator zich duidelijk iets harder concentreren om zijn vragen correct af te lezen. “Ik had nog gezegd: leng dat aan!”

De winnaar van vanavond:

Alles wist Jennifer Heylen over Becoming, de documentaire over Michelle Obama. Met 661 seconden behaalde ze de hoogste score ooit in De slimste mens.

De verliezer:

Bockie De Repper kon zich maar één van de gouden medailles herinneren die België haalde op de Olympische Zomerspelen en moet daardoor het spel verlaten.

De nieuwkomer van morgenavond:

Voormalig voetballer Wesley Sonck.

De beste quotes:

Verhulst: “Stella Artois, dat is wonderbier. Het gaat erin als Stella en het komt eruit als Heineken.”

***

Van Looy: “Mijn broer heeft ooit een schoonheidswedstrijd gewonnen in Spanje.”

Marc-Marie Huijbregts: “Mister...?”

Van Looy: “Fortuna. Dat was het sigarettenmerk dat de wedstrijd sponsorde.”

Huijbregts: “Oh, ja. Knapste roker.”

Het Mooiste moment:

Met een discussie over de naar haar vagina geurende kaarsen van Gwyneth Paltrow was de sfeer gezet, maar het liep pas echt uit de hand toen Van Looy ter illustratie van een vraag een shotje tequila achterover kieperde. Het beviel hem niet zo goed. “Ik zei nog: leng dat aan!” De presentator schoot in een onbedwingbare giechelbui die nog te horen was toen de filmpjes in de ronde Open deur zich ontrolden. “Komaan, professioneel blijven”, wou hij zichzelf herpakken. Waarop Marc-Marie Huijbregts het genadeschot afvuurde: “Professioneel ben je al lang kwijt, Erik.”

De tussenstand

1 Ella Leyers (18 afleveringen)

2 Conner Rousseau (7 afleveringen)

3 Delphine Lecompte (6 afleveringen)

4 Catherine Van Eylen (5 afleveringen)

5 Bockie De Repper (5 afleveringen)