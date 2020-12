Stan Van Samang wordt de eerste artiest die zal optreden in de Proximus Pop-Up Arena. — © DBA

Afgelopen zomer kondigde de Sportpaleis Group haar plannen al aan om een nieuwe concerttempel in Middelkerke te bouwen. De Proximus Pop-Up Arena moet plaats bieden aan 3.400 toeschouwers. Dat de zaal haar deuren zou openen op 11 juni 2021, was ook al geweten. Dat Stan Van Samang (41) als eerste artiest daar het podium zal betreden, is nieuw.