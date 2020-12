Coronacijfers blijven dalen, nog 123 overlijdens per dag

In de periode van 22 tot 28 november raakten gemiddeld 2.305 mensen per dag besmet met Covid-19, een daling met 29 procent.

Ook het gemiddelde aantal overlijdens blijft dalen. Het meest recente zevendaagse gemiddelde geeft 123 overlijdens per dag aan, een daling met meer dan een kwart. In totaal overleden nu al 16.786 mensen aan Covid-19. Dat zijn er 141 meer dan het totaal dat dinsdag werd gemeld.

Het aantal ziekenhuisopnames gaat de goede kant op. Gemiddeld zijn dat er nu 204 per dag, 28 procent lager dan het vorige zevendaagse gemiddelde. Er lagen dinsdag nog 3.707 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 8 procent in vergelijking met maandag. Het aantal patiënten op afdelingen intensieve zorg is onder de 900 gezakt. Op dit moment zijn dat er nog 854, goed voor een daling met 5 procent.

Op dit moment worden ongeveer 29.400 tests afgenomen per dag. Dat aantal blijft min of meer stabiel. Van al die tests komt nu gemiddeld 9,7 procent positief terug. Dinsdag zakte die positiviteitsratio voor het eerst onder de 10 procent.

