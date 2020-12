In de Nederlandse plattelandsregio’s is carbuurschieten razend populair rond de eindejaarsperiode. — © BELGA

Nieuwerkerken

Naast vuurwerk is ook carbuurschieten bij ons verboden tot 15 januari. Dat is een populair alternatief voor vuurwerk in Nederland, al duikt de volkstraditie ook elk jaar op in Wijer (Nieuwerkerken). “Met het carbuurschieten openen we feestelijk de maand mei.”