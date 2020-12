De populairste artiest, het populairste album én de populairste hit: de Belgische gebruikers van Spotify kregen in 2020 geen genoeg van The Weeknd. — © Richard Shotwell/Invision/AP

Vanuit hun kot of niet, de Belgen luisterden ook in 2020 massaal naar muziek. Met als vaakst gedraaide artiest: The Weeknd (30). In de jaarlijsten van Spotify steekt de Canadese zanger er met kop en schouders bovenuit, en laat hij godenkind Billie Eilish (18) en ‘keizer Spotify’ Drake (34) achter zich. Bij de landgenoten pakt Damso (28) het goud.