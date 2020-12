En ook heel wat kerstafdelingen mochten vandaag weer openen. Heel wat Limburgers hebben hier lang op zitten wachten om eindelijk wat kerstversiering aan de haak te slaan. Een stormloop was het niet, maar wel iets drukker dan normaal. En dat was ook zo het geval bij Aveve Caproens in Bilzen en Tuincentrum Sampermans in Nieuwerkerken waar TVL een kijkje gingen nemen...