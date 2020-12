Zwembaden weer open, sauna en wellness blijven dicht

Naast de winkels, zijn ook de zwembaden sinds vandaag weer open. En dat kwam voor de uitbaters al bij al als een verrassing, want ze hadden het niet onmiddellijk verwacht. Met man en macht is afgelopen weekend er alles aan gedaan om het water op temperatuur te krijgen. Dat is 29 graden en niet zo eenvoudig, omdat het zwembad weken dicht is bleef. Het sauna- en welnessgedeelte is nog altijd dicht. In Dommelslag in Pelt was Lizette er op de eerste dag als de kippen bij om weer baantjes te kunnen trekken.