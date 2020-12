Actie ‘Pluk een kerstbal’ groot succes

Op drie locaties in de gemeente konden de inwoners vanaf 16 november een kerstbal uit de boom plukken en een kind uit een kansarm gezin uit Heers een kerstcadeautje schenken. De actie bleek een overweldigend succes. “We zijn bijzonder fier dat zo veel mensen meegewerkt hebben aan deze actie”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “Het is hartverwarmend wat onze inwoners deden om kansarme kinderen in Heers een fijne kerst te bezorgen. Maar dit betekent niet dat de actie afgelopen is. De geldpotjes blijven nog staan tot 15 december. Met het extra geld uit deze potjes bezorgen we bij Pasen nog een extra attentie aan kinderen uit kansarme gezinnen.” Je vindt deze potjes terug aan het onthaal in het gemeentehuis, bij de kinderopvang Het Hemeltje en in de bibliotheek.

FrMi